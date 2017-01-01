Надежный, как танк: Такси Tesla намотали 700 000 поездок за год
Амстердамская компания BIOS-groep поделилась своим опытом пользования автомобилями Tesla в качестве такси.
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Компании принадлежат 167 автомобилей Tesla Model S. И как показала статистика, в 2018 году они совершили минимум 700 000 поездок "туда и обратно".
За 4 года пробег авто составил в среднем 250 000 – 300 000 км. Перевозчик очень доволен опытом и начинает пополнять автопарк новыми кроссоверами Tesla Model X. Основные преимущества авто - высокая надежность, низкая стоимость пользования и обслуживания, длительная гарантия (8 лет только аккумуляторов). Все это делает Tesla хорошим выбором для бизнеса.
Ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал о "пасхалках" в Tesla.
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