"Самое быстрое авто на планете" выставили на продажу
За необычное авто просят достаточно небольшую сумму - 316 тысяч долларов.
В Великобритании продают реактивный автомобиль Bloodhound SSC. За необычное авто просят достаточно небольшую сумму - 316 тысяч долларов.
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Автомобиль создавали в рамках очень амбициозного проекта. На Bloodhound SSC планировали поставит мировой рекорд скорости на суше - 1600 км/ч.
Длина болида - почти 14 метров, вес - 6,5 тонн. Общая мощность двух реактивных двигателей - 135 лошадиных сил.
Низкая цена объясняется тем, что проект не закончили и в авто нужно вкладывать еще миллионы долларов - у команды создателей закончились средства на разработку и они объявили проект банкротом.
Ранее сообщалось, какой уровень алкоголя в крови разрешен для водителей.
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