За необычное авто просят достаточно небольшую сумму - 316 тысяч долларов.

На Bloodhound SSC планировали поставит рекорд скорости на суше - 1600 км/ч. topgir.com.ua

В Великобритании продают реактивный автомобиль Bloodhound SSC. За необычное авто просят достаточно небольшую сумму - 316 тысяч долларов.

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Автомобиль создавали в рамках очень амбициозного проекта. На Bloodhound SSC планировали поставит мировой рекорд скорости на суше - 1600 км/ч.

Длина болида - почти 14 метров, вес - 6,5 тонн. Общая мощность двух реактивных двигателей - 135 лошадиных сил.

Низкая цена объясняется тем, что проект не закончили и в авто нужно вкладывать еще миллионы долларов - у команды создателей закончились средства на разработку и они объявили проект банкротом.

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