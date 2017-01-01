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Мастера роскошно тюнинговали Запорожец в заниженный хот-род

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В этот раз "Запорожец" превратили в роскошный заниженный хот-род.
Мастера роскошно тюнинговали Запорожец в заниженный хот-род
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Мастера роскошно тюнинговали Запорожец в заниженный хот-род
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В Сети появились фотографии эффектного тюнинга ЗАЗ-968. Фотографии опубликовала Автотема.

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Интересные тюнинг-проекты ЗАЗ в Сети появляются нередко - можно даже сказать, что это самый популярный у отечественных мастеров автомобиль. В этот раз “Запорожец“ превратили в роскошный заниженный хот-род.

Первое, что бросается в глаза - уменьшенный клиренс авто. Также у авто немного приподнята крыша - иначе управлять таким хот-родом было бы непросто. 

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Подробной информации о изменениях нет, но по внешним признакам можно отметить появление низкопрофильной резины и замену выхлопной системы. Менялся ли двигатель на более мощный - сказать сложно.

Автомобиль еще в работе, но уже готов к выезду на улицы. Нужно признать, что внешний вид этого ЗАЗ очень даже неплохой.

Ранее публиковалась подборка самых сумасшедших тюнингов Украины.

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Теги: запорожец, хот-род, тюнинг
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