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ТОП-10 авто, которые чаще всего попадают в ДТП

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Чаще всего в неприятности попадают владельцы дорогих немецких машин.
BMW 4-series - лидер списка
BMW 4-series - лидер списка
stratstone.com

Страховая компания GoCompare Car опубликовала интересное исследование. Проанализировав статистику ДТП, были названы автомобили, которые водят самые безрассудные и агрессивные водители. Как выяснилось, чаще всего в неприятности попадают владельцы дорогих немецких машин.

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ТОП-10 авто лихачей:

  1. BMW 4-series
  2. Audi A5
  3. Mercedes-Benz C-class
  4. Mercedes-Benz E-class
  5. Jaguar XF
  6. Mercedes-Benz CLA
  7. Mercedes-Benc GLC
  8. Audi Q7
  9. Range Rover
  10. Mercedes-Benz CLS

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Благодаря той же статистике удалось узнать, как авто выбирают самые аккуратные водители.

ТОП-10 авто аккуратных водителей:

  1. Opel Agila
  2. Hyundai i10
  3. Nissan Micra
  4. Kia Picanto
  5. Hyundai Getz
  6. Suzuki Alto
  7. Ford Ka
  8. Skoda Citigo
  9. Honda Jazz
  10. FIAT Panda

Ранее публиковался ТОП-10 лучших советских авто - рейтинг американских журналистов.

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Теги: статистика, исследование, ТОП-10, опасные авто, лихачи на дорогах
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Sancho-s    04.01.2019, 17:23
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