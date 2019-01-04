ТОП-10 авто, которые чаще всего попадают в ДТП

Чаще всего в неприятности попадают владельцы дорогих немецких машин.

Страховая компания GoCompare Car опубликовала интересное исследование. Проанализировав статистику ДТП, были названы автомобили, которые водят самые безрассудные и агрессивные водители. Как выяснилось, чаще всего в неприятности попадают владельцы дорогих немецких машин.

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ТОП-10 авто лихачей:

BMW 4-series Audi A5 Mercedes-Benz C-class Mercedes-Benz E-class Jaguar XF Mercedes-Benz CLA Mercedes-Benc GLC Audi Q7 Range Rover Mercedes-Benz CLS

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Благодаря той же статистике удалось узнать, как авто выбирают самые аккуратные водители.

ТОП-10 авто аккуратных водителей:

Opel Agila Hyundai i10 Nissan Micra Kia Picanto Hyundai Getz Suzuki Alto Ford Ka Skoda Citigo Honda Jazz FIAT Panda

Ранее публиковался ТОП-10 лучших советских авто - рейтинг американских журналистов.