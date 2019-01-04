ТОП-10 авто, которые чаще всего попадают в ДТП
Чаще всего в неприятности попадают владельцы дорогих немецких машин.
Страховая компания GoCompare Car опубликовала интересное исследование. Проанализировав статистику ДТП, были названы автомобили, которые водят самые безрассудные и агрессивные водители. Как выяснилось, чаще всего в неприятности попадают владельцы дорогих немецких машин.
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ТОП-10 авто лихачей:
- BMW 4-series
- Audi A5
- Mercedes-Benz C-class
- Mercedes-Benz E-class
- Jaguar XF
- Mercedes-Benz CLA
- Mercedes-Benc GLC
- Audi Q7
- Range Rover
- Mercedes-Benz CLS
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Благодаря той же статистике удалось узнать, как авто выбирают самые аккуратные водители.
ТОП-10 авто аккуратных водителей:
- Opel Agila
- Hyundai i10
- Nissan Micra
- Kia Picanto
- Hyundai Getz
- Suzuki Alto
- Ford Ka
- Skoda Citigo
- Honda Jazz
- FIAT Panda
Ранее публиковался ТОП-10 лучших советских авто - рейтинг американских журналистов.
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