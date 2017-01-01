В какие страны украинские автомобилисты ездили по безвизу - статистика
На авто в ЕС выезжали 1 320 000 автомобилистов.
Госпогранслужба опубликовала статистику самых популярных европейских направлений для путешествующих на авто. Данные охватывают все поездки с начала действия безвизового режима (с 11 июня 2017 года).
Читай также: Владельцы “евроблях“ нашли способ не растамаживать автомобили
На авто в ЕС выезжали 1 320 000 автолюбителей. Чаще всего выезжают через Польшу (694 тыс. поездок). На втором месте - Венгрия (248 тыс). Реже - Румыния и Словакия (236 и 142 тысячи поездок соответственно).
Очень востребованным оказалось авиасообщение (674 тыс). Любопытно, что по морю в ЕС выезжали только... 246 раз.
Ранее сообщалось, что в Украине изменили процедуру регистрации авто.
Полная версия правил