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В какие страны украинские автомобилисты ездили по безвизу - статистика

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На авто в ЕС выезжали 1 320 000 автомобилистов.
Чаще всего выезжают через Польшу (694 тыс. поездок)
Чаще всего выезжают через Польшу (694 тыс. поездок)
depositphotos.com

Госпогранслужба опубликовала статистику самых популярных европейских направлений для путешествующих на авто. Данные охватывают все поездки с начала действия безвизового режима (с 11 июня 2017 года).

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На авто в ЕС выезжали 1 320 000 автолюбителей. Чаще всего выезжают через Польшу (694 тыс. поездок). На втором месте - Венгрия (248 тыс). Реже - Румыния и Словакия (236 и 142 тысячи поездок соответственно).

Очень востребованным оказалось авиасообщение (674 тыс). Любопытно, что по морю в ЕС выезжали только... 246 раз.

Данные охватывают все поездки с начала действия безвизового режима
Данные охватывают все поездки с начала действия безвизового режима
facebook.com

Ранее сообщалось, что в Украине изменили процедуру регистрации авто.

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Теги: статистика, ЕС, безвиз
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