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В Украине изменили процедуру регистрации авто

Комментариев: 1
Изменения касаются экспертного обзора - отныне он не требуется при предоставлении ряда услуг.
Изменения немного упростят процедуру, лишив ее лишнего бюрократического этапа
Изменения немного упростят процедуру, лишив ее лишнего бюрократического этапа
hsc.gov.ua

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В Украине вступили в силу некоторые изменения в порядок регистрации автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Изменения касаются экспертного обзора. Теперь он не нужен при регистрации новых транспортных средств, перерегистрации авто в связи со сменой анкетных данных, места проживания владельца, установки газобалонного оборудования, выдачи временного регистрационного талона на время передачи права пользования/ распоряжения автомобилем выбраковке авто.

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Изменения немного упростят процедуру, лишив ее лишнего бюрократического этапа. Названные выше услуги будут предоставляться исключительно в сервисном центре, после регистрации в электронной очереди - идти на экспертный осмотр больше не нужно будет.

Ранее сообщалось, что поменялось в условиях пересечения границы во время военного положения.

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Теги: ГБО, условия установки газобалонного оборудования, Украина, экспертный обзор
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
IraZimina    17.12.2018, 13:46
Оценка:  +1
IraZimina
Ну наконец то хоть какое то покращення для владельцев. Помню когда лет 5 назад купил папик себе машину так этого "эксперта- алкаша" ждали 3 часа под дверями .
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