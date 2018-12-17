В Украине изменили процедуру регистрации авто

Изменения касаются экспертного обзора - отныне он не требуется при предоставлении ряда услуг.

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В Украине вступили в силу некоторые изменения в порядок регистрации автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Изменения касаются экспертного обзора. Теперь он не нужен при регистрации новых транспортных средств, перерегистрации авто в связи со сменой анкетных данных, места проживания владельца, установки газобалонного оборудования, выдачи временного регистрационного талона на время передачи права пользования/ распоряжения автомобилем выбраковке авто.

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Изменения немного упростят процедуру, лишив ее лишнего бюрократического этапа. Названные выше услуги будут предоставляться исключительно в сервисном центре, после регистрации в электронной очереди - идти на экспертный осмотр больше не нужно будет.

Ранее сообщалось, что поменялось в условиях пересечения границы во время военного положения.