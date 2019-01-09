Мост Метро закроют на ремонт на 2 года - КМДА
На ремонт будет потрачено 1,8 миллиарда гривен из бюджета города.
Мост Метро в Киеве ждет масштабная реконструкция. Об этом сообщает Авто24.
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Точные даты начала ремонта пока неизвестны. Зато назван период, за который обещают справиться с выполнением всех работ - 22 месяца.
За это время планируют отремонтировать проезжую часть, тротуары и внешнее освещение. Заказчиком выступает КК “Киевавтодор“. На ремонт будет потрачено 1,8 миллиарда гривен из бюджета города.
Ранее сообщалось, что на дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны.
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