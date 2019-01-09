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Мост Метро закроют на ремонт на 2 года - КМДА

Комментариев: 4
На ремонт будет потрачено 1,8 миллиарда гривен из бюджета города.
За почти 2 года планируют отремонтировать проезжую часть, тротуары и освещение
За почти 2 года планируют отремонтировать проезжую часть, тротуары и освещение
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Мост Метро в Киеве ждет масштабная реконструкция. Об этом сообщает Авто24.

Читай также: На дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны

Точные даты начала ремонта пока неизвестны. Зато назван период, за который обещают справиться с выполнением всех работ - 22 месяца.

За это время планируют отремонтировать проезжую часть, тротуары и внешнее освещение. Заказчиком выступает КК “Киевавтодор“. На ремонт будет потрачено 1,8 миллиарда гривен из бюджета города.

Ранее сообщалось, что на дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны.

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Теги: дороги, ремонт, мост Метро
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  09.01.2019, 13:28
Оценка:  0
гость
Там уже нету арматуры, что там можно ремонтировать?
NYKITA    09.01.2019, 12:45
Оценка:  -2
NYKITA
Ох и денег отмоют?
Вин_тиК    09.01.2019, 13:16
Оценка:  -1
Вин_тиК
Ну так непросто так же вас на майдан печеньками выманивали!
Gagarinn    09.01.2019, 13:48
Оценка:  0
Gagarinn
Лапоть, ты слопаты уже свою пайку получил?
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