Мост Метро закроют на ремонт на 2 года - КМДА

На ремонт будет потрачено 1,8 миллиарда гривен из бюджета города.

За почти 2 года планируют отремонтировать проезжую часть, тротуары и освещение Сеть

Мост Метро в Киеве ждет масштабная реконструкция. Об этом сообщает Авто24.

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Точные даты начала ремонта пока неизвестны. Зато назван период, за который обещают справиться с выполнением всех работ - 22 месяца.

За это время планируют отремонтировать проезжую часть, тротуары и внешнее освещение. Заказчиком выступает КК “Киевавтодор“. На ремонт будет потрачено 1,8 миллиарда гривен из бюджета города.

Ранее сообщалось, что на дорогах станут обязательными специальные противоотражающие экраны.