Почти по всей Украине замело снегом трассы - Укравтодор

По состоянию на 13:00 на всех дорогах госзначения проезд обеспечен.

В среду почти по всей территории Украине замело снегом автодороги facebook.com

В среду, 9 января, почти по всей территории Украине замело снегом автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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Снег выпал в Киевской, Полтавский, Черкасской, Волынской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях.

В данный момент на дорогах задействовано 698 рабочих и 479 единиц техники. Трассы освобождают от снега и обрабатывают противогололедными средствами.

По состоянию на 13:00 на всех дорогах госзначения проезд обеспечен.

Ранее сообщалось, что видео поскользнувшегося украинского акробата становится вирусным в мире.