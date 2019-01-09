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Почти по всей Украине замело снегом трассы - Укравтодор

Комментариев: 1
По состоянию на 13:00 на всех дорогах госзначения проезд обеспечен.
В среду почти по всей территории Украине замело снегом автодороги
В среду почти по всей территории Украине замело снегом автодороги
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В среду, 9 января, почти по всей территории Украине замело снегом автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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Снег выпал в Киевской, Полтавский, Черкасской, Волынской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях.

В данный момент на дорогах задействовано 698 рабочих и 479 единиц техники. Трассы освобождают от снега и обрабатывают противогололедными средствами.

По состоянию на 13:00 на всех дорогах госзначения проезд обеспечен.

Ранее сообщалось, что видео поскользнувшегося украинского акробата становится вирусным в мире.

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Теги: дороги, погода, снег, пробки
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Комментариев (1)
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Boxerogos    09.01.2019, 13:40
Оценка:  0
Boxerogos
Это проделки Путина!!!
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