Почти по всей Украине замело снегом трассы - Укравтодор
По состоянию на 13:00 на всех дорогах госзначения проезд обеспечен.
В среду, 9 января, почти по всей территории Украине замело снегом автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
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Снег выпал в Киевской, Полтавский, Черкасской, Волынской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях.
В данный момент на дорогах задействовано 698 рабочих и 479 единиц техники. Трассы освобождают от снега и обрабатывают противогололедными средствами.
По состоянию на 13:00 на всех дорогах госзначения проезд обеспечен.
Ранее сообщалось, что видео поскользнувшегося украинского акробата становится вирусным в мире.
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