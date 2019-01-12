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В Украине появятся новенькие турецкие автобусы

Комментариев: 2
В тендере на закупку победила компания ТОВ «Сучасні вантажівки» - автобусы обойдутся в 65,995 млн гривен.
Guleryur Cobra GD 272 LF в количестве 12 штук появятся в Украине до 1 марта 2019 года
Guleryur Cobra GD 272 LF в количестве 12 штук появятся в Украине до 1 марта 2019 года
zaxid.net

В Украине появятся турецкие низкопольные городские автобусы Guleryur Cobra GD 272 LF. Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

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Заказчик автобусов - КП «Електроавтотранс» из Ивано-Франковска. В тендере на закупку победила компания ТОВ «Сучасні вантажівки». Автобусы обойдутся в 65,995 млн гривен.

Рассматривалась также покупка автобусов Isuzu Citiport, но они проиграли по цене. 

Guleryur Cobra GD 272 LF в количестве 12 штук появятся в Украине до 1 марта 2019 года. Украинские автопроизводители на тендер не заявлялись

Ранее сообщалось, что с нашумевшей полосы общественного транспорта эвакуировали автомобили.

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Теги: автобус, городской транспорт, Украина
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.01.2019, 12:37
Оценка:  0
гость
12-12 а как там уралвагонзавод?
Dmitriy7    12.01.2019, 12:12
Оценка:  +2
Dmitriy7
ёптить!!!!а какжэ Лазы та бля
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