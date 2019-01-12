В Украине появятся новенькие турецкие автобусы

В тендере на закупку победила компания ТОВ «Сучасні вантажівки» - автобусы обойдутся в 65,995 млн гривен.

Guleryur Cobra GD 272 LF в количестве 12 штук появятся в Украине до 1 марта 2019 года zaxid.net

В Украине появятся турецкие низкопольные городские автобусы Guleryur Cobra GD 272 LF. Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

Читай также: В Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус

Заказчик автобусов - КП «Електроавтотранс» из Ивано-Франковска. В тендере на закупку победила компания ТОВ «Сучасні вантажівки». Автобусы обойдутся в 65,995 млн гривен.

Рассматривалась также покупка автобусов Isuzu Citiport, но они проиграли по цене.

Guleryur Cobra GD 272 LF в количестве 12 штук появятся в Украине до 1 марта 2019 года. Украинские автопроизводители на тендер не заявлялись

Ранее сообщалось, что с нашумевшей полосы общественного транспорта эвакуировали автомобили.