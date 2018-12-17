Пользование электрическим автобусом в 20 раз выгодней, чем автобусами на дизельном топливе.

В Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус

В Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус

В Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус. Об том сообщает ТопЖыр.

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Электробус компании Skywell показали еще весной на выставке Plug-In Ukraine. Сообщается, что вместительность буса - 50 человек (27 сидячих и 23 стоячих места).

Мощность электродвигателя автобуса - 204 лошадиных силы. На одной зарядке он может проехать 300 километров. Увидеть новшество можно будет на маршруте 599.

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По заявлению производителя, у буса очень долговечная батарея - хватит ее на 12 лет. Но и стоимость автобуса немаленькая - 280 тысяч долларов. Тем не менее, пользование электрическим автобусом в 20 раз выгодней, чем автобусами на дизельном топливе. Автобус взяли в аренду, чтобы проверить, насколько он приспособлен к украинской зиме.

Ранее сообщалось, что для замерзающих водителей оборудовали пункты обогрева под Киевом.