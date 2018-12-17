Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус

Комментариев: 6
Пользование электрическим автобусом в 20 раз выгодней, чем автобусами на дизельном топливе.
В Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус
© facebook.com
Фото 1/5
В Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус. Об том сообщает ТопЖыр.

Читай также: В Киеве появились новые экспериментальные светофоры

Электробус компании Skywell показали еще весной на выставке Plug-In Ukraine. Сообщается, что вместительность буса - 50 человек (27 сидячих и 23 стоячих места). 

Мощность электродвигателя автобуса - 204 лошадиных силы. На одной зарядке он может проехать 300 километров. Увидеть новшество можно будет на маршруте 599.

Читай также: В Tesla объявили о постройке электрозаправки под Житомиром

По заявлению производителя, у буса очень долговечная батарея - хватит ее на 12 лет. Но и стоимость автобуса немаленькая - 280 тысяч долларов. Тем не менее, пользование электрическим автобусом в 20 раз выгодней, чем автобусами на дизельном топливе. Автобус взяли в аренду, чтобы проверить, насколько он приспособлен к украинской зиме.

Ранее сообщалось, что для замерзающих водителей оборудовали пункты обогрева под Киевом.

Поделись:
Теги: электроавтобус, Киев, новинки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
SEMPENTY    17.12.2018, 16:48
Оценка:  +1
SEMPENTY
Хорошая новость... Неплохо бы и водителей маршруток заменить на электронные устройства вместо тех уродов которым доверяют управление транспортными средствами.
z222286    17.12.2018, 16:24
Оценка:  +2
z222286
Почему не создать свой междугородний ел. автобус с быстро сменными аккумуляторами. Например приехал на заправку за десять минут поменял батарею и поехал дальше, в городе приехала маршрутка на конечную помянял батарею и поехал дальше. Также и такси, а в перспективе создать сеть заправок по замене
z222286    17.12.2018, 16:25
Оценка:  +2
z222286
аккумуляторов по всей стране.
Bedouin    17.12.2018, 16:58
Оценка:  -1
Bedouin
В пятницу "проскочила" новость о том, что в Украине хотят наладить выпуск электробуссов.
Угадайте кто? - правильно, Богдан...., Пэтя и здесь пытается влезть к кормушке, там всякие льготы предусмотрены для старта
Gagarinn    17.12.2018, 17:26
Оценка:  0
Gagarinn
Представляю водилу который вместо перекура на остановке меняет акумы, которых там около тонны весу
Gagarinn    17.12.2018, 15:59
Оценка:  +2
Gagarinn
Лапотники сейчас напишут по пару высеров.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь