В Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус
В Киеве вышел на маршрут первый полностью электрический автобус. Об том сообщает ТопЖыр.
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Электробус компании Skywell показали еще весной на выставке Plug-In Ukraine. Сообщается, что вместительность буса - 50 человек (27 сидячих и 23 стоячих места).
Мощность электродвигателя автобуса - 204 лошадиных силы. На одной зарядке он может проехать 300 километров. Увидеть новшество можно будет на маршруте 599.
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По заявлению производителя, у буса очень долговечная батарея - хватит ее на 12 лет. Но и стоимость автобуса немаленькая - 280 тысяч долларов. Тем не менее, пользование электрическим автобусом в 20 раз выгодней, чем автобусами на дизельном топливе. Автобус взяли в аренду, чтобы проверить, насколько он приспособлен к украинской зиме.
Ранее сообщалось, что для замерзающих водителей оборудовали пункты обогрева под Киевом.
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Угадайте кто? - правильно, Богдан...., Пэтя и здесь пытается влезть к кормушке, там всякие льготы предусмотрены для старта