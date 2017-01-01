В Украине выставили на продажу роскошный ретрокар 20-х годов

Очень качественная реплика классического ретрокара продается в Одессе.

Реплика оснащена дизельным двигателем на 3,3 литра. имеет климат контроль, ABS и аудиосистему auto.ria.com

В Одессе продают очень качественную реплику классического ректрокара Duesenberg J Town Limousine 1929 года. Соответствующее объявление появилось на АвтоРиа.

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До войны автомобили этой марки по роскоши давали фору таким брендам, как Cadillac, Lincoln и Packard и шли наравне с Rolls-Royce и Bugatti.

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Мечта любого американского богача была выпущена в достаточно небольшом количестве - всего 481 автомобиля.

Эта реплика оснащена дизельным двигателем на 3,3 литра. имеет климат контроль, ABS и аудиосистему. Собрали украинский Duesenberg в 2010 году.

Собрали украинский Duesenberg в 2010 году. auto.ria.com

До войны автомобили этой марки по роскоши давали фору таким брендам, как Cadillac, Lincoln и Packard auto.ria.com

Ранее сообщалось, сколько автомобилей Ferrari зарегистрировано в Украине.