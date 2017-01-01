Сколько автомобилей Ferrari зарегистрировано в Украине

В Сети регулярно появляется информация о все новых интересных авто, засветившихся на дорогах Украины.

Если учесть Ferrari на европейских номерах, общая сумма машин достигнет около 160 машин instagram.com

В Сети регулярно появляется информация о все новых интересных авто, засветившихся на дорогах Украины. В том числе - и роскошных автомобилей Ferrari.

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Но сколько вообще автомобилей Ferrari на территории Украины? На этот вопрос ответил ТопЖыр.

Получились такие цифры:

Ferrari F430 - 32 шт.

Ferrari 599 - 11 шт.

Ferrari 360 - 12 шт.

Ferrari 612 - 15 шт.

Ferrari 458 - 18 шт.

Ferrari 488 - 7 шт.

Ferrari Berlinetta - 15 шт.

Ferrari California - 22 шт.

Ferrari FF - 12 шт.

Ferrari GTC4 Lusso - 4 шт.

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Конечно, посчитать удалось только Ferrari, которые ездят по стране официально. Если учесть неоднократно замеченные авто легендарного бренда на европейских номерах, сумма достигнет около 160 машин.

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