Автомобиль Tesla Model 3 протестировали с помощью вина

В Сети появилось эффектное доказательство того, что в Tesla позаботились о том, чтобы внешний вид сидений долго оставался идеальным.

Дизайн электрокара Tesla Model 3 получил восторженные отзывы - автомобиль роскошный, как внутри, так и снаружи.

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Тем не менее, белые сидения автомобиля вызвали вопросы - некоторые посчитали цвет слишком марким и непрактичным.

В Сети появилось эффектное доказательство того, что в Tesla позаботились о том, чтобы внешний вид сидений долго оставался идеальным.

Как видно на кадрах, на сиденья вылили красное вино. Пятно удалось убрать полностью с помощью обычных салфеток. И справиться с этим смог даже ребенок.

Ранее сообщалось, что все существующие модели электрокаров Tesla сразились в общем заезде.