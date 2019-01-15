Война между владельцами пикапов и Tesla: В Китае придумали решение проблемы
Не так давно сообщалось, что в США началась странная кампания по травле владельцев электрокаров Tesla владельцами крупных пикапов. Причины булинга неизвестны.
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Чаще всего он проявляется в том, что владельцы крупных авто ставят свои машины на места для зарядки электрокаров Supercharger, не давая им возможность зарядиться.
Решение придумали в Китае. Места для зарядки электрокаров блокируются специальными барьерами, которые может разблокировать только владелец Tesla, используя специальное приложение на смартфоне.
На данный момент технология доступна только в Китае, но в будущем может оказаться и на всех заправках Tesla.
Ранее сообщалось, что в США стали массово обижать владельцев Tesla.
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