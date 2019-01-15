Разгневанный водитель зрелищно сбежал с эвакуатора в Москве - видео
В Facebook появилось видео побега автомобиля KIA с платформы эвакуатора. Видео опубликовал Mash.
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Видео сняли в Москве. Владелец авто был несогласен с тем, что его автомобиль погрузили на эвакуатор, поэтому взобрался на платформу, сел за руль и съехал с достаточно большой высоты съехал на дорогу.
В результате такого опасного маневра у авто оказался поврежден бампер. Кроме этого видимых повреждений у KIA не было - автомобиль остался на ходу и водитель скрылся.
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Пользователи Сети в комментариях встали на сторону сбежавшего мужчины, так как автомобиль эвакуировали в присутствии водителя, что является нарушением.
К тому же, на месте эвакуации отсутствовала полиция (судя по диалогам за кадром, ее только собирались вызвать), а это еще одно нарушение процедуры.
Ранее сообщалось, что количество ДТП в Украине уменьшилось - Нацполиция.
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