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Разгневанный водитель зрелищно сбежал с эвакуатора в Москве - видео

Комментариев: 2
Пользователи Сети в комментариях встали на сторону сбежавшего мужчины.
Автомобиль эвакуировали в присутствии водителя, что является нарушением
Автомобиль эвакуировали в присутствии водителя, что является нарушением
Скриншот видео

В Facebook появилось видео побега автомобиля KIA с платформы эвакуатора. Видео опубликовал Mash.

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Видео сняли в Москве. Владелец авто был несогласен с тем, что его автомобиль погрузили на эвакуатор, поэтому взобрался на платформу, сел за руль и съехал с достаточно большой высоты съехал на дорогу.

В результате такого опасного маневра у авто оказался поврежден бампер. Кроме этого видимых повреждений у KIA не было - автомобиль остался на ходу и водитель  скрылся.

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Пользователи Сети в комментариях встали на сторону сбежавшего мужчины, так как автомобиль эвакуировали в присутствии водителя, что является нарушением.

К тому же, на месте эвакуации отсутствовала полиция (судя по диалогам за кадром, ее только собирались вызвать), а это еще одно нарушение процедуры.

Ранее сообщалось, что количество ДТП в Украине уменьшилось - Нацполиция.

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Теги: видео, Москва, эвакуаторы
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Комментариев (2)
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    15.01.2019, 19:08
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