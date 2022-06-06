В Нью-Йорке подорвали 5-километровый автомобильный мост - видео

На подрыв моста собралась посмотреть внушительная толпа местных жителей.

Мост простоял был построен в 1955 году и простоял 64 года wikipedia.org

В Сети появилось видео подрыва старого моста Tappan Zee в Нью-Йорке.

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Мост простоял был построен в 1955 году и простоял 64 года. Почти 5-километровый мост перестал соответствовать современным нагрузкам и в 2017 году его решили демонтировать.

На подрыв моста собралась посмотреть внушительная толпа местных жителей. Взрыв контролировался специалистами и прошел без происшествий. Задача усложнялась тем, что рядом со старым мостом уже успели построить новый.

Ранее сообщалось, что в США из авто выпал 2-летний ребенок - мать спокойно уехала.