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В Сети появились фото Chevrolet Corvette с пробегом в полмиллиона километров

Комментариев: 1
Для такого пробега машину должны были использовать почти каждый день.
Автомобиль 1998 года точно не стоял все время в гараже
Автомобиль 1998 года точно не стоял все время в гараже
Скриншот Youtube

Спортивные авто - все же не рабочие лошадки и пользуются ими не так уж часто. Но некоторые владельцы спорткаров все же пытаются выжать из своей покупки максимум.

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Например, этот Chevrolet Corvette, с пробегом в 483 тысяч км. 

Автомобиль 1998 года точно не стоял все время в гараже. Более того, для такого пробега машину должны были использовать почти каждый день.

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Машина в неплохом состоянии, ее регулярно обслуживали. Пластиковый кузов не так давно перекрашивали. 

После 320 тысяч V8 на 5,7 литра, мощностью в 345 лошадей, капитально отремонтировали. Сейчас авто продают, всего за 3500 долларов.

Ранее сообщалось, что в США засветился эффектный электрогрузовик Tesla красного цвета.

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Теги: интересные авто, Chevrolet Corvette, авто с пробегом
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Boxerogos    21.01.2019, 19:14
Оценка:  0
Boxerogos
В среднем этот суперкар проезжал в день примерно 70 километров.Немного.Но таким пробегом двигатель V8 такого большого объёма не убить.Другое дело миллион километров.А пол-миллиона-пробег несолидный для такого движка.
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