В Сети появились фото Chevrolet Corvette с пробегом в полмиллиона километров

Для такого пробега машину должны были использовать почти каждый день.

Автомобиль 1998 года точно не стоял все время в гараже Скриншот Youtube

Спортивные авто - все же не рабочие лошадки и пользуются ими не так уж часто. Но некоторые владельцы спорткаров все же пытаются выжать из своей покупки максимум.

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Например, этот Chevrolet Corvette, с пробегом в 483 тысяч км.

Автомобиль 1998 года точно не стоял все время в гараже. Более того, для такого пробега машину должны были использовать почти каждый день.

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Машина в неплохом состоянии, ее регулярно обслуживали. Пластиковый кузов не так давно перекрашивали.

После 320 тысяч V8 на 5,7 литра, мощностью в 345 лошадей, капитально отремонтировали. Сейчас авто продают, всего за 3500 долларов.

Ранее сообщалось, что в США засветился эффектный электрогрузовик Tesla красного цвета.