Теперь к флешмобу 10-Year Challenge присоединились и автомобили.

10-Year Challenge: Как поменялся дизайн популярных авто за десятилетие

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10-Year Challenge: Как поменялся дизайн популярных авто за десятилетие

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В Сети набирает обороту всемирный флешмоб 10-Year Challenge, в котором пользователи делятся своими фотографиями 10-летней давности. Motor1 присоединился к флешмобу, сравнив изменения в дизайне популярных автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Донецке засняли авто с фарами в форме автомата Калашникова.