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10-Year Challenge: Как поменялся дизайн популярных авто за десятилетие

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Теперь к флешмобу 10-Year Challenge присоединились и автомобили.
10-Year Challenge: Как поменялся дизайн популярных авто за десятилетие
© motor1.com
Фото 1/18
  • Mazda 3
  • Volkswagen Golf
  • Honda Accord
  • Hyundai Accent
  • Hyundai Sonata
  • Jeep Compass
  • Kia Optima
  • Kia Sportage
  • Lexus ES
  • Lexus LX
  • Mercedes-Benz E-Class
  • Nissan 370Z
  • Toyota Camry
  • Ford Mustang
  • Mercedes-Benz A-Class
  • Volvo S60
  • Volvo XC90
  • Nissan X-Trail
10-Year Challenge: Как поменялся дизайн популярных авто за десятилетие
Mazda 3
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В Сети набирает обороту всемирный флешмоб 10-Year Challenge, в котором пользователи делятся своими фотографиями 10-летней давности. Motor1 присоединился к флешмобу, сравнив изменения в дизайне популярных автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Донецке засняли авто с фарами в форме автомата Калашникова.

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Теги: интересные авто, 10 years challenge, флешмоб
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