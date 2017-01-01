10-Year Challenge: Как поменялся дизайн популярных авто за десятилетие
Теперь к флешмобу 10-Year Challenge присоединились и автомобили.
10-Year Challenge: Как поменялся дизайн популярных авто за десятилетие
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10-Year Challenge: Как поменялся дизайн популярных авто за десятилетие
Mazda 3
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В Сети набирает обороту всемирный флешмоб 10-Year Challenge, в котором пользователи делятся своими фотографиями 10-летней давности. Motor1 присоединился к флешмобу, сравнив изменения в дизайне популярных автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Донецке засняли авто с фарами в форме автомата Калашникова.
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