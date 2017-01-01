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Сколько обычному украинцу придется копить на собственное авто

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Обычному украинцу на автомобиль за 18 тысяч долларов (502 тысячи гривен) придется собирать 11 лет.
Если в семье есть ребенок, об авто придется вообще забыть.
Если в семье есть ребенок, об авто придется вообще забыть.
depositphotos.com

Чтобы купить собственное авто, среднему украинцу придется собирать средства не один год. Об этом сообщает ICTV.

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Статистика действительно неутешительная. Зарплата в Украине в среднем составляет 9774 гривны. Обычному украинцу на автомобиль за 18 тысяч долларов (502 тысячи гривен) придется собирать 11 лет.

В условиях очень строгой экономии, автомобиль можно купить и за 5 лет. Если в семье есть еще и ребенок, об авто придется вообще забыть.

Чтобы взять кредит, семейный доход должен составлять не менее 35 тысяч гривен. В таком случае машину можно приобрести за два года (при 20% годовых).

Ранее сообщалось, что из-за мощных снегопадов в Украине за сутки произошло более тысячи ДТП.

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Теги: статистика, исследование, купить авто
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