Полиция обещает жесткие штрафы за "евробляхи": Как их избежать

Срок льготной растаможки "евроблях" истекает уже 22 февраля, а уже 24 мая правоохранители будут наказывать по всей строгости.

Количество растаможенных автомобилей составило 40 тысяч машин, вместо ожидаемых 250-300 тысяч. wikipedia.org

Срок льготной растаможки "евроблях" истекает уже 22 февраля, а уже 24 мая правоохранители будут иметь все права выписывать за пользование нерастаможенного авто крупные штрафы и даже конфисковать трнспортное средство.

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Количество растаможенных автомобилей составило 40 тысяч машин, вместо ожидаемых 250-300 тысяч.

В свою очередь организация "Авто Евро Сила" продолжает бороться против новых правил растаможки и даже подготовила список рекомендаций, как законно избежать штрафов. Данные инструкции переданы руководителям филиалов организации.

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Среди самых распространенных способов в Сети называют еще такие:

Бросить авто за границей. Впрочем, вы рискуете нарваться на штраф, вашу машину могут украсть, или просто разобрать на запчасти. Также можно нарваться на недовольство местных жителей.

Сдать на металлолом - много заработать не получится, зато не потеряете больше на штрафах.

Сдать на разборку - если автомобиль достаточно распространен, за запчасти можно выручить какие-то средства.

А вот бросать авто на обочине, или во дворах точно не стоит.

Ранее сообщалось, как растаможить автомобиль, оформленный на фирму за границей.