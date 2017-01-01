На заснеженных дорогах Киева засняли два роскошных суперкара Ferrari

Интересно, что оба авто имеют полный привод, поэтому ко снежной погоде и гололеду все же готовы.

Роскошные автомобили засняли припаркованными посреди зимы в столице. Autogespot.com

Что делать владельцам дорогих Ferrari в заснеженном Киеве? Ну точно не оставлять машину в безопасном месте и пересаживаться на более соответствующее погодным условиям авто.

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Наверное такой логике следовал владельцы этих Ferrari FF и Ferrari GTC4 Lusso. Роскошные автомобили засняли припаркованными посреди зимы в столице.

Интересно, что оба авто имеют полный привод, поэтому ко снежной погоде и гололеду все же готовы.

Оба Ferrari обладают V12 на 6,3 литра - 660 лошадей у Ferrari FF и 690 у Ferrari GTC4 Lusso. Максималка - 335 км в час.

Оба Ferrari обладают V12 на 6,3 литра (660 и 690 лошадей) Cars of Ukraine

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