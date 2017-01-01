Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В "капсуле времени" во Франции обнаружили три роскошных довоенных Bugatti

Комментариев: 0
Владелец авто спрятал машины в сарае и для большей защиты забаррикадировал дверь мешками с песком.
В "капсуле времени" во Франции обнаружили три роскошных довоенных Bugatti
© autocentre.ua
Фото 1/8
В "капсуле времени" во Франции обнаружили три роскошных довоенных Bugatti
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

И еще одна интересная автонаходка и снова в заброшенном сарае во Франции. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Какие авто не хотят менять даже после 15 лет пользования - статистика

В этот раз нашлись три довоенных Bugatti - Type 49 Berline 1932 года, Type 57 Cabriolet 1937 года и Type 40 1929 года.

Автомобили приобрел в 60-х бельгийский скульптор Август Томассен. Скульптор был большим фанатом дизайна автомобилей бренда и, не смотря на финансовые трудности, так их и не продал - а желающих купить эти машины было очень много.

Читай также: Настоящий раритет: В Киеве засветился очень редкий спорткар BMW Z8 Alpina

В конце концов Томассен просто спрятал машины в сарае и для большей защиты - забаррикадировал мешками с песком дверь.

В прошлом году в ангар ворвались грабители, но ретроавтомобили им угнать не удалось. После нападения семья скульптора все же решилась продать машины. Вместе за три транспортных средства планируют выручить больше миллиона долларов. К слову, самому скульптору сейчас 95 лет.

Ранее сообщалось, что в Сети продают лимузин в форме сказочной кареты.

Поделись:
Теги: Bugatti, ретроавтомобили, интересные автомобили, автомобильная капсула времени
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь