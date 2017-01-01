Владелец авто спрятал машины в сарае и для большей защиты забаррикадировал дверь мешками с песком.

В "капсуле времени" во Франции обнаружили три роскошных довоенных Bugatti

В "капсуле времени" во Франции обнаружили три роскошных довоенных Bugatti

И еще одна интересная автонаходка и снова в заброшенном сарае во Франции. Об этом сообщает Автоцентр.

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В этот раз нашлись три довоенных Bugatti - Type 49 Berline 1932 года, Type 57 Cabriolet 1937 года и Type 40 1929 года.

Автомобили приобрел в 60-х бельгийский скульптор Август Томассен. Скульптор был большим фанатом дизайна автомобилей бренда и, не смотря на финансовые трудности, так их и не продал - а желающих купить эти машины было очень много.

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В конце концов Томассен просто спрятал машины в сарае и для большей защиты - забаррикадировал мешками с песком дверь.

В прошлом году в ангар ворвались грабители, но ретроавтомобили им угнать не удалось. После нападения семья скульптора все же решилась продать машины. Вместе за три транспортных средства планируют выручить больше миллиона долларов. К слову, самому скульптору сейчас 95 лет.

Ранее сообщалось, что в Сети продают лимузин в форме сказочной кареты.