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"Евробляхеры" анонсировали новые акции протеста в Киеве

Комментариев: 9
Главное требование - убрать из формулы расчета таможенных платежей возраст авто.
В середине февраля под Верховной Радой в Киеве "евробляхеры" обещают новые акции протеста
В середине февраля под Верховной Радой в Киеве "евробляхеры" обещают новые акции протеста
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Владельцы автомобилей на "бляхах" не бросают борьбу за доступную растаможку автомобилей в Украине. Об этом активисты заявили на странице "Авто Евро Сила" на Facebook.

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Предположительно в середине февраля под Верховной Радой в Киеве "евробляхеры" обещают новые акции протеста.

Главное требование - убрать из формулы расчета таможенных платежей возраст авто. По мнению представителей "Авто Евро Сила" сумма растаможки не должна составлять 150-200% стоимости автомобиля.

Ранее сообщалось, что полиция обещает жесткие штрафы за "евробляхи": Как их избежать.

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Теги: евробляхи, растаможка, Украина, протесты
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  01.02.2019, 15:43
Оценка:  0
гость
То, что людей развели евробляхеры-разводилы, так это надо их за яйца подвесить!
гость  (аноним)  01.02.2019, 15:29
Оценка:  +1
гость
На х.й этих евробляхеров насадить и разогнать!!! В первую очередь организатора...Его то хозяйка и голосовала в парламенте за принятия закона. Мусор всякий в Украину назавозили...Проблем нету с приобретением авто. Покупаешь, платишь налоги. Все как положено! Не оплатил налоги, на зону или в АТО.
Survivor20    01.02.2019, 15:26
Оценка:  +2
Survivor20
...шоб побольше говна завезти
П    01.02.2019, 15:21
Оценка:  +1
П
Руководство АвтоЕвроСилы просто кинуло своих "клиентов". Ну не просто,а за очень приличные деньги. Опять Петро и Ко всех н@еб@ли))) Для личного удовлетворения можете найти своих "лидеров" и отрезать им яйца. С автолохами фокус прошел, теперь можно и в политику.
гость  (аноним)  01.02.2019, 14:43
Оценка:  -1
гость
Тю то вам Жигули и Москвичи греющееся в пробках не нравятся, то евробляхи....
тарік  (аноним)  01.02.2019, 14:34
Оценка:  +4
тарік
АвтоЄвроГАВНО
dimasvetik    01.02.2019, 14:28
Оценка:  +5
dimasvetik
блин, сколько можно!
wnt    01.02.2019, 14:38
Оценка:  +3
wnt
ровно столько, на сколько хватит бабок у спонсоров и вдохновителей оплачивать все эти акции евробляхеров..
Операторська    01.02.2019, 14:23
Оценка:  +7
Операторська
задовбали ці бляхарі і їхні бляхи ...
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