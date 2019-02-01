"Евробляхеры" анонсировали новые акции протеста в Киеве

Главное требование - убрать из формулы расчета таможенных платежей возраст авто.

В середине февраля под Верховной Радой в Киеве "евробляхеры" обещают новые акции протеста facebook.com

Владельцы автомобилей на "бляхах" не бросают борьбу за доступную растаможку автомобилей в Украине. Об этом активисты заявили на странице "Авто Евро Сила" на Facebook.

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Предположительно в середине февраля под Верховной Радой в Киеве "евробляхеры" обещают новые акции протеста.

Главное требование - убрать из формулы расчета таможенных платежей возраст авто. По мнению представителей "Авто Евро Сила" сумма растаможки не должна составлять 150-200% стоимости автомобиля.

Ранее сообщалось, что полиция обещает жесткие штрафы за "евробляхи": Как их избежать.