"Письма счастья" возвращаются: В Киеве завершили установку 7000 камер

Запуск системы автоматической фиксации нарушений может произойти уже в этом году.

Запуск системы автоматической фиксации нарушений может произойти уже в этом году. Об этом сообщает Авто24.

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Ранее были приняты необходимые для запуска законы, техническая база почти готова. А теперь появилась информация о том, что в столице установили более 7000 камер с рапознаванием лиц и номеров.

Сообщается, что камеры могут фиксировать огромное количество нарушений за сутки, поэтому их установка окупится очень быстро.

Впрочем, запуск системы может отложить неоднозначное решение о том, что все штрафы будут выписываться на владельца авто, а не на водителя, который был за рулем и нарушил правила.