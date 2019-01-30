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"Письма счастья" возвращаются: В Киеве завершили установку 7000 камер

Комментариев: 3
Запуск системы автоматической фиксации нарушений может произойти уже в этом году.
камеры могут фиксировать огромное количество нарушений за сутки
камеры могут фиксировать огромное количество нарушений за сутки
depositphotos.com

Запуск системы автоматической фиксации нарушений может произойти уже в этом году. Об этом сообщает Авто24.

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Ранее были приняты необходимые для запуска законы, техническая база почти готова. А теперь появилась информация о том, что в столице установили более 7000 камер с рапознаванием лиц и номеров.

Сообщается, что камеры могут фиксировать огромное количество нарушений за сутки, поэтому их установка окупится очень быстро.

Впрочем, запуск системы может отложить неоднозначное решение о том, что все штрафы будут выписываться на владельца авто, а не на водителя, который был за рулем и нарушил правила.

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Теги: автофиксация нарушений, Киев, штрафы
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    30.01.2019, 14:20
Оценка:  0
zadneprohodchik
Да и кому вы пришлете письмо если авто на бляхах, себе?
гость  (аноним)  30.01.2019, 14:04
Оценка:  +1
гость
А когда в парках разместите и будете штраф брать письмами счастья за какашки собачьи.
нафнаф    30.01.2019, 14:14
Оценка:  0
нафнаф
на какашках нет номера и серии,хер докажешь ))))
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