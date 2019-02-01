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Голливудскую аварию со взрывом фуры случайно засняли на видеорегистратор

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На кадрах видно, как внедорожник влетает прямо в топливный бак фуры, после чего оба автомобиля охватывает пламя.
Только чудом в ДТП никто не погиб
Только чудом в ДТП никто не погиб
Скриншот видео

Видеорегистратор на Jeep Wrangler заснял жуткую тройную аварию. Видео опубликовали в Facebook.

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Инцидент произошел в США. На кадрах видно, как внедорожник влетает прямо в топливный бак фуры, после чего оба автомобиля охватывает пламя. В результате столкновения оба авто отлетели в машину автора видео. 

Как ни странно, в аварии никто не погиб - 18-летний водитель внедорожника получил множество травм и ожогов и сейчас проходит реабилитацию в больнице, а в машине автора видео все обошлись легкими травмами. Водитель фуры тоже жив, что можно назвать чудом, учитывая, что саму фуру буквально разорвало пополам.

Ранее сообщалось, что в Сети показали зрелищную реставрацию старенькой “Волги“.

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Теги: взрыв, пожар, пламя, США, ДТП, авария
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    01.02.2019, 18:51
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