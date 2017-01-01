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На дороге в Германии засветился неизвестный гиперкар Ferrari в "камуфляже"

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Возможно, это электрокар, или гибрид, презентация которого планируется в конце 2019 года.
Возможно, это электрокар, или гибрид, презентация которого планируется в конце 2019 года
Возможно, это электрокар, или гибрид, презентация которого планируется в конце 2019 года
Скриншот видео

На улицах немецкого Штутгарта засекли неизвестный закамуфлированный гиперкар Ferrari. Видеоролик опубликовали в YouTube.

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Интригует то, что о загадочном авто практически нет информации. Возможно, это электрокар, или гибрид, презентация которого планируется в конце 2019 года.

Если это предположение верно, то общая мощность авто должна составлять 711 лошадиных сил. Зарядка батарей будет осуществляться по аналогии с V-12 LaFerrari 2013 года - с помощью кинетической энергии по уникальной системе KERS от Ferrari.

Ранее сообщалось, что салон лимузина Путина показали на видео.

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Теги: новинки, гиперкар, Ferrari, электрокар, гибрид
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