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На маленькой стоянке в Киеве засняли редчайший кабриолет Rolls-Royce

Комментариев: 2
В первую очередь в глаза бросается редчайший кабриолет Rolls-Royce Corniche.
На маленькой стоянке в Киеве засняли редчайший кабриолет Rolls-Royce
© topgir.com.ua
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На маленькой стоянке в Киеве засняли редчайший кабриолет Rolls-Royce
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На одной из маленьких стоянок в столицей засекли два очень редких автомобиля. Об этом сообщает Топжыр.

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В первую очередь в глаза бросается редчайший кабриолет Rolls-Royce Corniche. Всего таких выпустили только 5 тысяч. Авто оборудовано двигателем V8 на 6,75 литров.

Рядом с ним стоит тоже очень интересное транспортное средство - внедорожник Sherp украинского производство. По сути это вездеход, ведь Sherp способен передвигаться и по бездорожью, и по грязи, и по песку, и даже по воде.

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По словам охранника парковки, вездеход используют только летом.

Ранее сообщалось, что легендарный грузовик ЗИЛ-130 тюнинговали в роскошный заниженный пикап.

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Теги: Rolls-Royce Corniche, Sherp, интересные автомобили
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Комментариев (2)
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Boxerogos    19.02.2019, 15:43
Оценка:  0
Boxerogos
Дебилы,5000 экземпляров-это редчайший?))))))))))
Курьер    19.02.2019, 15:39
Оценка:  0
Курьер
Бигмир - дебилы, мля.... С каких пор Шерп стал украинского производства????
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