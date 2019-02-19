На маленькой стоянке в Киеве засняли редчайший кабриолет Rolls-Royce

В первую очередь в глаза бросается редчайший кабриолет Rolls-Royce Corniche.

На одной из маленьких стоянок в столицей засекли два очень редких автомобиля. Об этом сообщает Топжыр.

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В первую очередь в глаза бросается редчайший кабриолет Rolls-Royce Corniche. Всего таких выпустили только 5 тысяч. Авто оборудовано двигателем V8 на 6,75 литров.

Рядом с ним стоит тоже очень интересное транспортное средство - внедорожник Sherp украинского производство. По сути это вездеход, ведь Sherp способен передвигаться и по бездорожью, и по грязи, и по песку, и даже по воде.

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По словам охранника парковки, вездеход используют только летом.

Ранее сообщалось, что легендарный грузовик ЗИЛ-130 тюнинговали в роскошный заниженный пикап.