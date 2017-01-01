Не оставляйте записки под стеклом: Водителей предупреждают о новом "авторазводе"

Мошенничество связано с таким распространенным явлением, как кража автономеров, но с одной важной особенностью.

По возможности стоит парковать машины, не мешая другим и не оставляя записки с номером телефона zr.ru

В Сети сообщают о новом варианте известной схемы “авторазвода“. Информацию опубликовали в соцсетях.

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Мошенничество связано с таким распространенным явлением, как кража автономеров, но с одной важной особенностью.

По словам одного из автомобилистов, который стал жертвой автоворов, он был вынужден оставить свое авто, заблокировав другие припаркованные машины, поэтому написал записку с номером телефона, положив ее под лобовое стекло.

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Через какое-то время ему позвонил неизвестный и сообщил, что видел, как с машины снимали номера и заметил, куда их спрятали. Но информацию сообщит только за денежное вознаграждение.

Выяснилось, что воры стали выбирать машины с номером телефона на лобовом стекле, потому что это упрощает контакт с жертвой и позволяет притвориться обычным свидетелем.

Поэтому по возможности стоит парковать машины, не мешая другим и не оставляя записки с номером телефона.

Ранее сообщалось, что депутаты провалили закон об ужесточении наказания для угонщиков авто.