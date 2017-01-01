Депутаты провалили закон об ужесточении наказания для угонщиков авто
Во вторник, 15 января, депутаты провалили голосование за усиление ответственности за взлом автомобилей. Об этом сообщает Авто24.
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Закон № 8184 предполагал изменения в криминальный кодекс, по которым срок заключения за взлом авто увеличивался до 8 лет.
Наибольшее наказание хотели ввести для воров, которые использовали специализированное оборудование для взлома (так называемые кодграбберы - системы взлома сигнализаций), для рецидивистов и для случаев значительного ущерба.
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Таким образом в силе остались старые правила, по которым за кражу авто можно отделаться штрафом.
Поддержали законопроект только 196 депутатов, отправили на доработку - 197.
Ранее сообщалось, что стало известно, когда начнут конфисковать нерастоможенные “евробляхи“.
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