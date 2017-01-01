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Депутаты провалили закон об ужесточении наказания для угонщиков авто

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В силе остались старые правила, по которым за кражу авто можно отделаться штрафом.
Наибольшее наказание предполагалось для воров, которые используют кодграбберы
Наибольшее наказание предполагалось для воров, которые используют кодграбберы
depositphotos.com

Во вторник, 15 января, депутаты провалили голосование за усиление ответственности за взлом автомобилей. Об этом сообщает Авто24.

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Закон № 8184 предполагал изменения в криминальный кодекс, по которым срок заключения за взлом авто увеличивался до 8 лет.

Наибольшее наказание хотели ввести для воров, которые использовали специализированное оборудование для взлома (так называемые кодграбберы - системы взлома сигнализаций), для рецидивистов и для случаев значительного ущерба.

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Таким образом в силе остались старые правила, по которым за кражу авто можно отделаться штрафом.

Поддержали законопроект только 196 депутатов, отправили на доработку - 197.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда начнут конфисковать нерастоможенные “евробляхи“.

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Теги: автоворы, Верхновная Рада, депутаты
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