На кадрах видно, как легковой автомобиль опасно сближается с одним из мопедов и цепляет его на солидной скорости.

В последний момент мать успела выдернуть ребенка из под прицепа Скриншот видео

Жуткое видео из Вьетнама опубликовали в Сети. Ролик появился в Facebook.

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Как известно, автомобили во Вьетнаме слишком дорогие и позволить их себе могут единицы. Поэтому самым популярным средством передвижения стали мопеды. На кадрах видно, как легковой автомобиль опасно сближается с одним из мопедов и цепляет его на солидной скорости.

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Мать с младенцем вылетели из седла буквально под колеса фуры. В последний момент мать успела выдернуть ребенка из под прицепа - каким-то чудом обошлось без жертв. Автомобиль, к слову, не притормаживая поехал по своим делам.

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