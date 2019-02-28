В Киеве засняли очень редкую новинку - внедорожник Lamborghini Urus

Новейшая машина итальянского бренда считается очень редкой и достать ее очень сложно, даже имея необходимую сумму.

Что купить такое авто, желающим приходится существенно переплачивать topgir.com.ua

В Киеве засветился уже второй в Украине Lamborghini Urus. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Новейшая машина итальянского бренда считается очень редкой и достать ее очень сложно, даже имея необходимую сумму. И вот, в Украине заметили уже второе такое авто.

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Что купить такое авто, желающим приходится существенно переплачивать. Так, в Украине Lamborghini Urus реально приобрести по меньшей мере за 500 000 долларов. Синий Urus на фото не растаможен и имеет швейцарскую прописку.

Внедорожник Lamborghini оборудован 4-литровым битурбо V8 мощностью 650, который позволяет набрать 100 км за 3,6 секунды. Максималка - 305 км в час.

Ранее сообщалось, что в Сети засветился очень странный гибрид "Горбатого" Запорожца и Toyota.