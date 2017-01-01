Ушел от ДТП: Пятничная автоподборка #20
Спецтема: Пятничная подборка
Про героев этого ролика обычно говорят, что они родились в рубашке.
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Про героев этого ролика обычно говорят, что они родились в рубашке. В сегодняшней пятничной подборке видео инцидентов на дороге, в которых только чудо помогло избежать тяжелых последствий.
Внимание! На некоторых видео присутствует нецензурная лексика.
Ранее публиковалась пятничная автоподборка #18: Проклятый мост.
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