Ушел от ДТП: Пятничная автоподборка #20

Про героев этого ролика обычно говорят, что они родились в рубашке.

Читай также: Месть за неправильную парковку: Пятничная автоподборка #19 Про героев этого ролика обычно говорят, что они родились в рубашке. В сегодняшней пятничной подборке видео инцидентов на дороге, в которых только чудо помогло избежать тяжелых последствий. Внимание! На некоторых видео присутствует нецензурная лексика. Ранее публиковалась пятничная автоподборка #18: Проклятый мост.

n.ivko