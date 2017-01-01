Парковки в Киеве будут продавать только через систему ProZorro
По новым правилам все участки под парковки в городе будут выставляться на торги исключительно через систему "Прозорро".
Киевгорсовет предпринял меры, которые помогут предотвратить составления теневых договоров при продажах парковочных площадок и избежать утаивания средств от бюджета города. Об этом сообщает первый зам министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
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Так, по новым правилам все участки под парковки в городе будут выставляться на торги исключительно через систему “Прозорро“.
По словам чиновника, это поможет избежать сомнительных “предварительных договоренностей“ и сделать процесс устройства парковок максимально прозрачным.
Ранее публиковались жесткие фото народной мести “героям парковки“.
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