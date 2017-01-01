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Парковки в Киеве будут продавать только через систему ProZorro

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По новым правилам все участки под парковки в городе будут выставляться на торги исключительно через систему "Прозорро".
По словам чиновника, это поможет избежать сомнительных "предварительных договоренностей"
По словам чиновника, это поможет избежать сомнительных "предварительных договоренностей"
depositphotos.com

Киевгорсовет предпринял меры, которые помогут предотвратить составления теневых договоров при продажах парковочных площадок и избежать утаивания средств от бюджета города. Об этом сообщает первый зам министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

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Так, по новым правилам все участки под парковки в городе будут выставляться на торги исключительно через систему “Прозорро“.

По словам чиновника, это поможет избежать сомнительных “предварительных договоренностей“ и сделать процесс устройства парковок максимально прозрачным. 

Ранее публиковались жесткие фото народной мести “героям парковки“.

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Теги: парковка, новые правила парковки, эвакуаторы, коррупция
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