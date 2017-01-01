В ГФС озвучили очередную интересную статистику о растаможке автомобилей с еврономерами.

Audi A4 1996 года стала самой дешевой растаможенной евробляхой за время льготного периода auto.ria.com

В ГФС озвучили очередную интересную статистику о растаможке автомобилей с еврономерами во время льготного периода. В этот раз стала известна пятерка самых дешевых растаможенных авто.

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ТОП-5 самых дешевых растаможенных евроблях

Audi A4 1996 года. Таможенная стоимость - 6 500 гривен. Сумма растаможки - 42 200 гривен (649% от таможенной стоимости); VW Passat 1998 года. Таможенная стоимость - 7 400 гривен. Сумма растаможки - 28 000 гривен (378% от таможенной стоимости); BMW 320D 1998 года. Таможенная стоимость - 8 900 гривен. Сумма растаможки - 43 900 гривен (493% от таможенной стоимости); Opel Vectra 2001 года. Таможенная стоимость - 8 900 гривен. Сумма растаможки - 22 300 гривен (250% от таможенной стоимости); Daewoo Lanos 2000 года выпуска. Таможенная стоимость - 9 200 гривен. Сумма всех уплаченных налогов и платежей - 49 400 гривен (537% от таможенной стоимости).

Ранее публиковались итоги льготного периода: Сколько “евроблях“ успели растаможить за 3 месяца.