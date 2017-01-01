Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-5 самых дешевых растаможенных евроблях

Комментариев: 0
В ГФС озвучили очередную интересную статистику о растаможке автомобилей с еврономерами.
Audi A4 1996 года стала самой дешевой растаможенной евробляхой за время льготного периода
Audi A4 1996 года стала самой дешевой растаможенной евробляхой за время льготного периода
auto.ria.com

В ГФС озвучили очередную интересную статистику о растаможке автомобилей с еврономерами во время льготного периода. В этот раз стала известна пятерка самых дешевых растаможенных авто.

Читай также: “Евробляхеры“ не сдаются: Придуман новый способ нелегального ввоза “евроблях“

ТОП-5 самых дешевых растаможенных евроблях

  1. Audi A4 1996 года. Таможенная стоимость - 6 500 гривен. Сумма растаможки - 42 200 гривен (649% от таможенной стоимости);
  2. VW Passat 1998 года. Таможенная стоимость - 7 400 гривен. Сумма растаможки - 28 000 гривен (378% от таможенной стоимости);
  3. BMW 320D 1998 года. Таможенная стоимость - 8 900 гривен. Сумма растаможки - 43 900 гривен (493% от таможенной стоимости);
  4. Opel Vectra 2001 года. Таможенная стоимость - 8 900 гривен. Сумма растаможки - 22 300 гривен (250% от таможенной стоимости);
  5. Daewoo Lanos 2000 года выпуска. Таможенная стоимость - 9 200 гривен. Сумма всех уплаченных налогов и платежей - 49 400 гривен (537% от таможенной стоимости).

Ранее публиковались итоги льготного периода: Сколько “евроблях“ успели растаможить за 3 месяца.

Поделись:
Теги: евробляхи, статистика, исследование, растаможка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь