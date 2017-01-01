Итоги льготного периода: Сколько "евроблях" успели растаможить за 3 месяца

Бюджет автомобилисты пополнили на солидные 13,5 млрд гривен.

Льготный период растаможки автомобилей на еврономерах начался 25 ноября и закончился 22 февраля. Напомним, в этот период можно было растаможить автомобиль с солидной скидкой в 50%.

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Время подвести итоги и проанализировать статистику. В частности - сколько автомобилей успели растаможить евробляхеры за эти 3 месяца.

Общее количество растаможенных за указанный срок машин - 218 тысяч авто. Из них “евроблях“ (автомобили, которые были ввезены с нарушением) - 140 тысяч. Бюджет автомобилисты пополнили на солидные 13,5 млрд гривен.

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Также были озвучены таможни, на которых растаможили больше всего машин:

Киевская городская таможня - 24 103 шт.

Волынская таможня - 15 443 шт.

Закарпатская таможня - 12 094 шт.

Львовская таможня - 11 163 шт.

Черновицкая таможня - 10 652 шт.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель “евробляхи“ сбил пенсионерку и сбежал: Появилось видео ДТП.