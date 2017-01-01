Итоги льготного периода: Сколько "евроблях" успели растаможить за 3 месяца
Льготный период растаможки автомобилей на еврономерах начался 25 ноября и закончился 22 февраля. Напомним, в этот период можно было растаможить автомобиль с солидной скидкой в 50%.
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Время подвести итоги и проанализировать статистику. В частности - сколько автомобилей успели растаможить евробляхеры за эти 3 месяца.
Общее количество растаможенных за указанный срок машин - 218 тысяч авто. Из них “евроблях“ (автомобили, которые были ввезены с нарушением) - 140 тысяч. Бюджет автомобилисты пополнили на солидные 13,5 млрд гривен.
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Также были озвучены таможни, на которых растаможили больше всего машин:
- Киевская городская таможня - 24 103 шт.
- Волынская таможня - 15 443 шт.
- Закарпатская таможня - 12 094 шт.
- Львовская таможня - 11 163 шт.
- Черновицкая таможня - 10 652 шт.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель “евробляхи“ сбил пенсионерку и сбежал: Появилось видео ДТП.
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