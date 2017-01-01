Знаменитое разрезанное такси Renault Джеймса Бонда выставили на продажу

В фильме авто попало сразу в несколько аварий, из-за чего потеряло крышу и даже “сломалось“ пополам.

В Сети продают наверное самое знаменитое Такси Renault 11 TXE. Еще бы - этим авто управлял в знаменитой погоне сам Джеймс Бонд, в исполнении Роджера Мура. Об этом сообщает Автоцентр.

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Принимавший участие в фильме “Лицензия на убийство“ Renault 11 TXE выставил на продажу музей Cars of the Stars в Орландо.

В фильме (видео сцены представлено ниже) авто попало сразу в несколько аварий, из-за чего потеряло крышу и даже “сломалось“ пополам. Кстати, выглядит это все очень забавно, если сравнивать с современными спецэффектами.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось захватывающее видео настоящей полицейской перестрелки.