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Знаменитое разрезанное такси Renault Джеймса Бонда выставили на продажу

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В фильме авто попало сразу в несколько аварий, из-за чего потеряло крышу и даже “сломалось“ пополам.
Знаменитое разрезанное такси Renault Джеймса Бонда выставили на продажу
© autocentre.ua
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Знаменитое разрезанное такси Renault Джеймса Бонда выставили на продажу
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В Сети продают наверное самое знаменитое Такси Renault 11 TXE. Еще бы - этим авто управлял в знаменитой погоне сам Джеймс Бонд, в исполнении Роджера Мура. Об этом сообщает Автоцентр.

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Принимавший участие в фильме “Лицензия на убийство“ Renault 11 TXE выставил на продажу музей Cars of the Stars в Орландо.

В фильме (видео сцены представлено ниже) авто попало сразу в несколько аварий, из-за чего потеряло крышу и даже “сломалось“ пополам. Кстати, выглядит это все очень забавно, если сравнивать с современными спецэффектами.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось захватывающее видео настоящей полицейской перестрелки.

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Теги: авто из кино, Джеймс Бонд, интересное авто
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