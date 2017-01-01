Ветер снес крышу с дома на движущееся авто: Жуткое видео видеорегистратора

К счастью, во время ситуации, которая попала на видео, никто из людей не получил ранений.

В Кельне один из инцидентов с шквальным ветром попал на видео. Скриншот видео

Штормовой циклон под названием Эберхард потрепал не только Украину, но и другие европейские города. У нас ветер срывал рекламные конструкции, деревья и даже остановки транспорта.

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В Кельне, например, один из инцидентов с шквальным ветром попал на видео. Об этом сообщает Авто24.

К счастью, во время ситуации, которая попала на видео, никто из людей не получил ранений, чего нельзя сказать о кровле дома и нескольких авто.

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Особенно не повезло владельцу регистратора. Немалый кусок крыши дома, приземлился прямо на его машину, разбив лобовое стекло.

Ранее сообщалось, что два автомобилиста на ходу оригинально “починили“ сломанные дворники.