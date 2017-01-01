Ветер снес крышу с дома на движущееся авто: Жуткое видео видеорегистратора
Штормовой циклон под названием Эберхард потрепал не только Украину, но и другие европейские города. У нас ветер срывал рекламные конструкции, деревья и даже остановки транспорта.
Читай также: Куда обращаться за компенсацией, если ветер повалил дерево на авто
В Кельне, например, один из инцидентов с шквальным ветром попал на видео. Об этом сообщает Авто24.
К счастью, во время ситуации, которая попала на видео, никто из людей не получил ранений, чего нельзя сказать о кровле дома и нескольких авто.
Читай также: Водитель заснул за рулем Tesla на автопилоте на скорости 120 км в час - видео
Особенно не повезло владельцу регистратора. Немалый кусок крыши дома, приземлился прямо на его машину, разбив лобовое стекло.
Ранее сообщалось, что два автомобилиста на ходу оригинально “починили“ сломанные дворники.
Полная версия правил