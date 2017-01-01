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На трассе Киев-Одесса начали строить мост - после 10 лет "заморозки"

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Работы уже возобновили - до конца года планируют закончить работы в направлении Одессы.
По предварительным данным, ремонт обойдется ориентировочно в 341 миллион гривен
По предварительным данным, ремонт обойдется ориентировочно в 341 миллион гривен
Скриншот видео

В Одесской области построят мост на трассе Киев-Одесса. Об этом сообщает ТСН.

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Путепровод через Хаджибейский лиман начали ремонтировать еще в 2006 году. Тогда его перекрыли на капитальный ремонт и расширение, но из-за нехватки средств заморозили. Объект стоял разобранный и до конца не сделан.

Весной 2017 года выбрали подрядчика - по предварительным данным, ремонт обойдется ориентировочно в 341 миллион гривен. Работы уже возобновили - до конца года планируют закончить работы в направлении Одессы.

Ранее сообщалось, что трассу “Киев-Одесса“ превратят в автобан - финансирование уже нашли.

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Теги: дороги, мост, Киев-Одесса
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