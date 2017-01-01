В словацком городе поезда проезжают прямо сквозь футбольный стадион - видео

Уникальное отличие этого спортивного сооружения - проходящая между полем и трибунами железная дорога.

Возобновили движение на дороге совсем недавно - для экскурсионных паровозов Скриншот видео

Один из самых живописных стадионов в мире располагается в горном городке Доброч в Словакии. О нем рассказало Авто24.

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Уникальное отличие этого спортивного сооружения - проходящая между полем и трибунами железная дорога. Узкоколейка была построена в 1908 году для лесозаготовительных работ.

Довольно долго она была брошена, но демонтировать ее не разрешали. Поэтому при постройке стадиона рельсы просто оставили возле трибун. Возобновили движение на дороге совсем недавно - для экскурсионных паровозов.

Ранее сообщалось, что в США выпустили очень крутой электрический пикап.