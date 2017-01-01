На день города в центре Киева массово перекроют дороги - список улиц

Улицы перекроют из-за празднования Дня Киева 25 и 26 мая.

В столице проведут сразу несколько крупных мероприятий ко Дню Киева unian.net

На ближайших выходных в Киеве планируется ограничение движения на некоторых улицах. Об этом сообщает сайт Киевгорсовета. Улицы перекроют из-за празднования Дня Киева 25 и 26 мая.

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В связи с проведением фестиваля “Страна Франкиана“ перекроют дороги:

25-26 мая - на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской и до перекрестка с ул. Станиславского, в связи с проведением фестиваля “Страна Франкиана“.

Во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK:

25 мая с 05:30 до 17:30 - ул. Крещатик - бул. Тараса Шевченко.

26 мая с 09:30 до 16:00 - ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на ул. Соломенской).

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Во время 27-го спортивно-благотворительного “Пробега под каштанами“:

26 мая с 08:00 до 15:00 - Майдан Независимости - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК “Олимпийский“ - ул. Эспланадная - ул. Бассейная - ул. Крещатик - Майдан Независимости.

Ранее сообщалось, что Киев остановился в пробках в день инаугурации Президента Украины.