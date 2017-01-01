Голый парень угнал машину "из под носа" у полицейских США - видео гонки

Неожиданно парень запрыгнул в опустевшую полицейскую машину и скрылся.

На своих двух преступник далеко убежать не смог - очень быстро его поймала полиция Скриншот видео

Очередная безумная гонка в голливудском стиле из США. Подробности рассказало Авто24.

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Инцидент произошел во Флориде. Патрульные полицейские заметили на шоссе молодого человека без рубашки, который прогуливался босиком вдоль дороги. Правоохранители решили поинтересоваться у парня, все ли с ним в проядке и вышли из авто.

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Неожиданно парень запрыгнул в опустевшую полицейскую машину и скрылся. После нескольких эффектных маневров и уклонений от патрульных блокпостов нарушитель разогнался до скорости 225 км/ч, не справился с управлением и врезался в разделительный знак.

На своих двух преступник далеко убежать не смог - очень быстро его поймала полиция.

Ранее сообщалось, что полицейский конфисковал мотоцикл и сразу попал на нем в ДТП - видео.