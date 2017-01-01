Нелегальные мигранты пытались пробраться в Европу в бардачке авто - фотографии

После такого путешествия двое мужчин получили повреждения - по словам докторов у них асфиксия, дезориентация и боли в суставах.

На английский язык слово “бардачок“ переводится как “glovebox“, или “ящик/ отделение для перчаток“. На Западе популярна шутка о том, что в нем можно найти буквально все, кроме этих самых перчаток.

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Судя по последним новостям, в бардачке можно найти даже нелегальных мигрантов. Пограничники на границе Марокко и Испании в специальных отсеках за приборной панелью автомобиля обнаружили двоих человек. Еще одного нашли под сиденьем.

После такого путешествия двое мужчин получили повреждения - по словам докторов у них асфиксия, дезориентация и боли в суставах.

Еще одного нашли под сиденьем facebook.com

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