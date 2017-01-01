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Производители электрокаров сообщили о больших проблемах с батареями

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Volkswagen пытается навязать конкуренцию на рынке электрокаров Tesla, которые тоже заявили о проблемах с аккумуляторами.
По словам аналитиков, проблема в недостатке минералов для производства
По словам аналитиков, проблема в недостатке минералов для производства
infocar.ua

Автопроизводство автомобилей на электротяге столкнулось с серьезной проблемой с батареями. Сразу несколько крупных игроков на авторынке заявили о переориентации на производство электромобилей, поэтому неожиданно возник резкий дефицит батарей.

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Среди самых очевидных “пострадавших“ - Volkswagen, заявивший о выпуске 22 млн автомобилей на электрике к 2030 году. Чтобы осуществить эти планы, в прошлом году VW заключил с компанией Samsung контракт на поставку батарей для электромобилей на общую сумму $56 млрд.

Сейчас Samsung заявляет о своих сомнениях в готовности выполнить обязательства. Volkswagen пытается навязать конкуренцию на рынке электрокаров Tesla, которые тоже заявили о проблемах с аккумуляторами.

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По словам аналитиков, проблема в недостатке минералов для производства - сегодняшней добычи лития, кобальта, меди просто недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Пока темпы добычи не увеличат, с выполнением планов по производству электроавтомобилей будут сложности.

Ранее сообщалось, что уникальный суперкар Lamborghini засветился на болгарских евробляхах в Киеве.

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Теги: электрокары, Volkswagen, Tesla
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