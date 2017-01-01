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Один из 7 в мире: В Украине засветился редчайший "хоккейный" Chevrolet Camaro

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Таких машин в 2017 году выпустили всего 7 штук.
По названию понятно, что эта версия создана для болельщиков хоккейной команды Chicago Blackhawks
По названию понятно, что эта версия создана для болельщиков хоккейной команды Chicago Blackhawks
topgir.com.ua

Во Львове засняли редчайший кабриолет Chevrolet Camaro SS Chicago Blackhawks Edition. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Таких машин в 2017 году выпустили всего 7 штук. По названию понятно, что эта версия создана для болельщиков хоккейной команды Chicago Blackhawks.

От обычного Chevrolet Camaro SS 2017 лимитированную версию можно отличить по обвесу, заднему спойлеру, иному оформлению передней части и 22-дюймовым кованным дискам. Кроме того, окрашен кабриолет в цвета Chicago Blackhawks.

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Двигатель такой же, как и у обычного Camaro - 6,2-литровым 455-сильным V8. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость - 255 км/ч.

Двигатель такой же, как и у обычного Camaro - 6,2-литровым 455-сильным V8
Двигатель такой же, как и у обычного Camaro - 6,2-литровым 455-сильным V8
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что украденный в Киеве редчайший автобус Икарус нашли с помощью Facebook.

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Теги: Chevrolet Camaro, интересные авто, Львов
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