Один из 7 в мире: В Украине засветился редчайший "хоккейный" Chevrolet Camaro

Таких машин в 2017 году выпустили всего 7 штук.

По названию понятно, что эта версия создана для болельщиков хоккейной команды Chicago Blackhawks topgir.com.ua

Во Львове засняли редчайший кабриолет Chevrolet Camaro SS Chicago Blackhawks Edition. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Таких машин в 2017 году выпустили всего 7 штук. По названию понятно, что эта версия создана для болельщиков хоккейной команды Chicago Blackhawks.

От обычного Chevrolet Camaro SS 2017 лимитированную версию можно отличить по обвесу, заднему спойлеру, иному оформлению передней части и 22-дюймовым кованным дискам. Кроме того, окрашен кабриолет в цвета Chicago Blackhawks.

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Двигатель такой же, как и у обычного Camaro - 6,2-литровым 455-сильным V8. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость - 255 км/ч.

Двигатель такой же, как и у обычного Camaro - 6,2-литровым 455-сильным V8 topgir.com.ua

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