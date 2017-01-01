Пожарные потушили электрокар Tesla, бросив его в бассейн с водой

Сообщается, что пожарные часто вынуждены действовать таким способом.

Электрокар загорелся, когда стоял на зарядке tsn.ua

В Бельгии пожарные оригинальным способом потушили электрокар Tesla Model S. Об этом сообщает ТСН.

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Электрокар загорелся, когда стоял на зарядке. Чтобы погасить авто опустили автомобиль в резервуар с водой. Сообщается, что пожарные часто вынуждены действовать таким способом с электрокарами, чтобы предотвратить повторное его возгорание.

Таким образом предотвращается повторное возгорание tsn.ua

Ранее сообщалось, что электробатареи автомобиля Nissan Leaf смогут приносить их хозяевам доход.