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Пожарные потушили электрокар Tesla, бросив его в бассейн с водой

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Сообщается, что пожарные часто вынуждены действовать таким способом.
Электрокар загорелся, когда стоял на зарядке
Электрокар загорелся, когда стоял на зарядке
tsn.ua

В Бельгии пожарные оригинальным способом потушили электрокар Tesla Model S. Об этом сообщает ТСН.

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Электрокар загорелся, когда стоял на зарядке. Чтобы погасить авто опустили автомобиль в резервуар с водой. Сообщается, что пожарные часто вынуждены действовать таким способом с электрокарами, чтобы предотвратить повторное его возгорание.

Таким образом предотвращается повторное возгорание
Таким образом предотвращается повторное возгорание
tsn.ua

Ранее сообщалось, что электробатареи автомобиля Nissan Leaf смогут приносить их хозяевам доход.

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Теги: электрокар, мир, Tesla
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