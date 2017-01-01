Пожарные потушили электрокар Tesla, бросив его в бассейн с водой
Сообщается, что пожарные часто вынуждены действовать таким способом.
В Бельгии пожарные оригинальным способом потушили электрокар Tesla Model S. Об этом сообщает ТСН.
Читай также: В Сети показали неизвестный украинский электрокар на базе ЛуАЗ
Электрокар загорелся, когда стоял на зарядке. Чтобы погасить авто опустили автомобиль в резервуар с водой. Сообщается, что пожарные часто вынуждены действовать таким способом с электрокарами, чтобы предотвратить повторное его возгорание.
Ранее сообщалось, что электробатареи автомобиля Nissan Leaf смогут приносить их хозяевам доход.
Полная версия правил