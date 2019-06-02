Электробатареи автомобиля Nissan Leaf смогут приносить их хозяевам доход

Срок службы автомобиля составляет в среднем 10 лет, а долговечность его аккумуляторной батареи приближается к 20-22 годам.

Батареи автомобиля Nissan Leaf имеют запас прочности на 10-12 лет дольше, чем сам электромобиль и это создает дополнительные преимущества их владельцам. Об этом заявил Франциско Карранса, глава Renault-Nissan Energy Services, на недавнем Всемирном конгрессе Automotive News Europe. По материалам digitaltrends.

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Электромобили Nissan Leaf выпускают с 2011 года и за прошедшее время было реализовано более 400 000 единиц этого авто. Накопленный опыт и наблюдения позволили сделать вывод, что срок службы автомобиля составляет в среднем 10 лет, а длительность эксплуатации его аккумуляторной батареи приближается к 20-22 годам. Таким образом, возникла проблема, что делать с батареями, которые уже не используют в автомобиле, но которые способны хорошо выполнять свою функцию - накапливать и сохранять электроэнергию.



Сначала компания Nissan использовала извлеченные из автомобилей батареи для электроснабжения кемперов. Позже, в 2018 году, соединенные вместе 148 новых и бывших в употреблении батарей от электрокаров Leaf смогли обеспечить электричеством футбольный стадион в Амстердаме.

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Чистые источники энергии, как ветряные турбины или солнечные панели, производят электроэнергию, но не могут ее накапливать. В этом случае на помощь могут придти автомобильные батареи. Подобное использование авто в качестве аккумуляторной батареи сможет приносить владельцу электромобиля до 1300 евро в месяц, согласно расчетам Nissan. В Дании такой пилотный проект сейчас запущен производителем Leaf при участии итальянской энергетической компании Enel.



В компании Nissan заявили, что уже получила сертификат на электромобиль Leaf в качестве “энергетической установки“ в Дании, Германии и Великобритании. Хотя для окончательной коммерциализации этой идеи должны будут сформулированы новые правила на энергетическом рынке.

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Известно, что над второй жизнью для литий-ионных батарей ведутся работы и в других автомобильных компаниях, таких как General Motors, Toyota,Hyundai, Renault и Tesla.

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