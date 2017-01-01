ТОП-4 "евробляхи", которые растамаживают чаще всего - статистика за май 2019 года
Стали известны предпочтения по маркам среди подержанных автомобилей на иностранных номерах.
Множество владельцев евроблях решили поспешить растаможить свои машины, ведь уже менее чем через два месяца за их пользование будут выписывать серьезные штрафы.
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По статистике, за май 2019 года растаможили 24 тысячи машин. Об этом сообщает “Укравтопром“. Также стали известны предпочтения по маркам среди подержанных автомобилей на иностранных номерах.
ТОП-4 "евробляхи", которые растамаживают чаще всего:
- Volkswagen - 3900 авто
- Skoda - 2100
- Renault - 2063
- Ford - 1700
Ранее сообщалось, что украинцы массово отсуживают компенсации за повреждение авто из-за ям на дорогах.
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