Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-4 "евробляхи", которые растамаживают чаще всего - статистика за май 2019 года

Комментариев: 0
Стали известны предпочтения по маркам среди подержанных автомобилей на иностранных номерах.
По статистике, за май 2019 года растаможили 24 тысячи машин
По статистике, за май 2019 года растаможили 24 тысячи машин
Скриншот Youtube

Множество владельцев евроблях решили поспешить растаможить свои машины, ведь уже менее чем через два месяца за их пользование будут выписывать серьезные штрафы.

Читай также: ТОП-10 самых популярных машин в Украине в мае 2019 года

По статистике, за май 2019 года растаможили 24 тысячи машин. Об этом сообщает “Укравтопром“. Также стали известны предпочтения по маркам среди подержанных автомобилей на иностранных номерах.

ТОП-4 "евробляхи", которые растамаживают чаще всего:

  1. Volkswagen - 3900 авто
  2. Skoda - 2100
  3. Renault - 2063 
  4. Ford - 1700

Ранее сообщалось, что украинцы массово отсуживают компенсации за повреждение авто из-за ям на дорогах.

Поделись:
Теги: евробляхи, статистика, исследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь