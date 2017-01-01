ТОП-4 "евробляхи", которые растамаживают чаще всего - статистика за май 2019 года

Стали известны предпочтения по маркам среди подержанных автомобилей на иностранных номерах.

По статистике, за май 2019 года растаможили 24 тысячи машин Скриншот Youtube

Множество владельцев евроблях решили поспешить растаможить свои машины, ведь уже менее чем через два месяца за их пользование будут выписывать серьезные штрафы.

Читай также: ТОП-10 самых популярных машин в Украине в мае 2019 года

По статистике, за май 2019 года растаможили 24 тысячи машин. Об этом сообщает “Укравтопром“. Также стали известны предпочтения по маркам среди подержанных автомобилей на иностранных номерах.

ТОП-4 "евробляхи", которые растамаживают чаще всего:

Volkswagen - 3900 авто Skoda - 2100 Renault - 2063 Ford - 1700

Ранее сообщалось, что украинцы массово отсуживают компенсации за повреждение авто из-за ям на дорогах.