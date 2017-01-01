"Заплатите за полный набор услуг": Tesla ограничит запас хода уже проданных Model 3

Покупатели дешевых версий Model 3 получали автомобили со всеми функциями в полном объеме.

Компания Тесла начала урезать программные возможности некоторых своих автомобилей. Об этом сообщает auto.bigmir.net.

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Дело в том, что компания Тесла продает одинаковые Model 3 . Но у более дешевых версий программно ограничены многие возможности - в частности, меньше запас хода, не работает подогрев задних сидений, потоковая загрузка видео, и другое.

Тем не менее, покупатели дешевых версий Model 3 получали автомобили со всеми функциями в полном объеме. Именно эта “несправедливость“ будет исправлена в следующем обновлении.

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Один из владельцев Тесла Model 3 опубликовал на reddit письмо от компании, где его извещают о грядущих изменениях:

“Ваш автомобиль Model 3 скоро получит новое программное обеспечение, которое соответствует заказанной вами конфигурации Standard Range. Как мы уже ранее сообщали, в ней ограничен запас хода (354 км) и заблокированы несколько опций. Чтобы и дальше пользоваться расширенными возможностями, такими как более быстрое ускорение и функция автопилота, обратитесь в сервис обслуживания через приложение Tesla“.

"Чтобы и дальше пользоваться расширенными возможностями, обратитесь в сервис обслуживания" reddit.com

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