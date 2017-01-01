ТОП-10 электрокаров с самым большим запасом хода - результаты независимых тестов
Журналисты британского издания WhatCar подготовили рейтинг самых дальнобойных электрокаров. Для составления этого списка автомобили проверили на практике в одинаковых условиях, ведь считается, что производители традиционно преувеличивают запас хода своих машин.
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ТОП-10 электрокаров с самым большим запасом хода
1. Hyundai Kona Electric 64kWh. Реальный запас хода: 417 км.
2. Jaguar I-Pace - 407 км.
3. Kia e-Niro 64kWh - 407 км.
4. Tesla Model X 100D - 373 км.
5. Tesla Model S 75D - 328 км.
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6. Audi E-tron - 316 км.
7. BMW i3 120Ah - 266 км.
8. Hyundai Kona Electric 39 kWh - 254 км.
9. Renault Zoe R110 - 235 км.
10. Renault Zoe Q90 - 213 км.
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