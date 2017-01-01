ТОП-10 электрокаров с самым большим запасом хода - результаты независимых тестов

Для составления этого списка автомобили проверили на практике в одинаковых условиях.

Hyundai Kona Electric стал лидером списка Скриншот Youtube

Журналисты британского издания WhatCar подготовили рейтинг самых дальнобойных электрокаров. Для составления этого списка автомобили проверили на практике в одинаковых условиях, ведь считается, что производители традиционно преувеличивают запас хода своих машин. Читай также: ТОП-10 самых популярных машин в Украине в мае 2019 года ТОП-10 электрокаров с самым большим запасом хода 1. Hyundai Kona Electric 64kWh. Реальный запас хода: 417 км. 2. Jaguar I-Pace - 407 км. 3. Kia e-Niro 64kWh - 407 км. 4. Tesla Model X 100D - 373 км. 5. Tesla Model S 75D - 328 км. Читай также: ТОП-8 лучших автомобилей для семьи в 2019 году 6. Audi E-tron - 316 км. 7. BMW i3 120Ah - 266 км. 8. Hyundai Kona Electric 39 kWh - 254 км. 9. Renault Zoe R110 - 235 км. 10. Renault Zoe Q90 - 213 км. Ранее публиковался ТОП-5 самых крутых суперкаров автопробега Super Cars Run в Одессе.

n.ivko