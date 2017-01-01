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ТОП-10 электрокаров с самым большим запасом хода - результаты независимых тестов

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Для составления этого списка автомобили проверили на практике в одинаковых условиях.
Hyundai Kona Electric стал лидером списка
Hyundai Kona Electric стал лидером списка
Скриншот Youtube

Журналисты британского издания WhatCar подготовили рейтинг самых дальнобойных электрокаров. Для составления этого списка автомобили проверили на практике в одинаковых условиях, ведь считается, что производители традиционно преувеличивают запас хода своих машин.

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ТОП-10 электрокаров с самым большим запасом хода

1. Hyundai Kona Electric 64kWh. Реальный запас хода: 417 км.

2. Jaguar I-Pace - 407 км.

3. Kia e-Niro 64kWh - 407 км. 

4. Tesla Model X 100D - 373 км. 

5. Tesla Model S 75D - 328 км. 

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6. Audi E-tron - 316 км. 

7. BMW i3 120Ah - 266 км.

8. Hyundai Kona Electric 39 kWh - 254 км.

9. Renault Zoe R110 - 235 км.

10. Renault Zoe Q90 - 213 км.

Ранее публиковался ТОП-5 самых крутых суперкаров автопробега Super Cars Run в Одессе.

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Теги: ТОП-10, статистика, исследование
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