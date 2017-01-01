Сжульничать не получилось: Украинские таможенники конфисковали два электрокара
На Волынской таможне конфисковали два электроавтомобиля Renault Kangoo Z.E. Подробности опубликовали на сайте ГФС, сообщает auto.bigmir.net.
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Водители электрокаров хотели сэкономить на растаможке - по закону, ввести легковой электрокар можно бесплатно. Вот только у автомобилей отсутствовали “признаки комфорта“ - не хватало части внутренней обшивки и оснащения, крепления для ремней безопасности, к тому же из четырех сидений два кресла не входили в комплектацию машины.
Это помогло таможенником установить, что перед ними замаскированные грузовые авто, за растаможку которых надо платить.
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Водители признались, что схитрили и теперь им “светит” штраф в полном размере стоимости этих авто, а это 8 тыс. евро в гривневом эквиваленте (на таможне одно авто оценили в 4,3 тыс. евро, а другое – в 3,7 тысячи).
Скорее всего, это электромобили Renault Kangoo, которые использовались на почте во Франции.
Ранее сообщалось, что хозяин дома обнес забором брошенную в его дворе машину каршеринга.
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